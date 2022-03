Redmi K50 Pro pozuje na zdjęciach. Jest też specyfikacja techniczna

Redmi K50 Pro to flagowiec, którego premiera jest bardzo blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz niemal kompletna specyfikacja techniczna. Telefon ma procesor MediaTek Dimensity 9000 oraz 6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Redmi K50 Pro na żywo.

Redmi K50 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się już 17 marca. Będzie to pierwszy telefon z Bluetooth 5.3. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna oraz zdjęcia. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Rzućmy sobie na nie okiem.

Smartfon Redmi K50 Pro ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Znajduje się tam sensor z matrycą 20 MP. Wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość QHD+ oraz odświeżanie obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest naprawdę mocny procesor MediaTek Dimensity 9000.

Redmi K50 Pro ma także potrójny aparat fotograficzny z OIS i głównym sensorem 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę do makro 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi K50 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

procesor MediaTek Dimensity 9000

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

głośniki z Dolby Atmos

Android 12 z MIUI 13

