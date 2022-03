Google Pixel 7 Pro otrzyma ekran o niezmienionej przekątnej

Google Pixel 7 Pro otrzyma ekran o tej samej przekątnej, co poprzednik. To oznacza, że będzie to 6,7-calowy wyświetlacz OLED. Inaczej jednak sytuacja ma wyglądać w mniejszym modelu Pixel 7 bez dopisku Pro. Tutaj Google rzekomo planuje zaimplementować panel o zmniejszonej przekątnej, ale tylko o 0,1 cala.