Xiaomi 12 Lite nie został dziś pokazany, ale premiera jest blisko

Xiaomi 12 Lite to wyczekiwany smartfon, ale nie został dziś zapowiedziany. Kiedy odbędzie się premiera? Wygląda na to, że debiut tego telefonu jest nieodległy. Dostrzeżono go w bazie IMEI, co przybliża urządzenie do wprowadzenia na rynek. Zapewne Xiaomi 12 Lite zostanie dodany do oferty w przyszłym kwartale.