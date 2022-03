Samsung Galaxy A53 5G otrzyma cztery kolory obudowy. Wśród nich złoty

Samsung Galaxy A53 5G to wyczekiwany średniak Koreańczyków, który był obiektem wielu przecieków. Oficjalna zapowiedź już za kilka dni. Jakie kolory obudowy otrzyma urządzenie? Rąbka tajemnicy w tym temacie uchylają nam świeże rendery prasowe telefonu, które wyciekły do sieci.

W jasnym i czarnym odcieniu Samsung Galaxy A53 5G pozował na oficjalnych grafikach już wcześniej. Teraz mamy okazję zobaczyć dwa dodatkowe kolory. Tymi są złoty oraz niebieski. Świetnie prezentuje się zwłaszcza ten pierwszy z wymienionych. Choć oczywiście jest to kwestią gustu, a o tym się nie dyskutuje.

Cztery kolory obudowy modelu Samsung Galaxy A53 5G

Tak więc Samsung Galaxy A53 5G otrzyma do wyboru łącznie cztery kolory obudowy. To oznacza, że każdy fan marki powinien znaleźć coś dla siebie. Warto dodać, że nowe średniaki Koreańczyków pójdą w ślad jego flagowców i z opakowania zniknie ładowarka. To element, który trzeba będzie nabyć osobno, co warto mieć na uwadze.

źródło