Honor Magic 4 Ultimate Edition w drodze. To będzie konkretny flagowiec

Honor Magic 4 Ultimate Edition to smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka dni. Będzie to konkretny flagowiec. Wiemy, że jego specyfikacja techniczna ma być zbliżona do modelu Pro. Jednak aparat fotograficzny z Honor Magic 4 Ultimate Edition otrzyma jeszcze większy sensor względem tańszego telefonu.

Honor Magic 4 Ultimate Edition dołączy do serii smartfonów pokazanych pod koniec lutego. Będzie to specjalny flagowiec z jeszcze lepszym aparatem fotograficznym. Jego premiera ma odbyć się w tym tygodniu. Data premiery to 17 marca i termin ten dotyczy prezentacji w Chinach.

Honor Magic 4 Ultimate Edition będzie prawdopodobnie tylko nieco zmienionym modelem Pro. Urządzenie ukrywa się w nomenklaturze producenta pod nazwą kodową LGE-AN20. Teaser udostępniony przez markę ujawnia nam, że kamera otrzyma jeszcze większy główny sensor. Szczegółów jednak nie podano.

Flagowiec Honor Magic 4 Ultimate Edition będzie konkretny

Domyślamy się, że Honor Magic 4 Ultimate Edition będzie najmocniejszym smartfonem w ofercie chińskiej marki. Czy trafi jednak do Europy? Biorąc pod uwagę fakt, że firma ogranicza własną działalność na terenie wybranych państw europejskich, to raczej ciężko w to uwierzyć. Z drugiej strony nie można nic wykluczyć. Wszystko stanie się jasne w ciągu najbliższego czasu.

