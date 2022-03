Redmi Note 12 i 12 Pro blisko. Xiaomi szykuje nowe smartfony

Redmi Note 12 Pro i 12 to nowe smartfony Xiaomi, których premiera jest naprawdę blisko. Jeśli plotki są prawdziwe, to w Chinach debiut tej serii planowany jest już na przyszły kwartał. Choć w Europie dopiero co odbyła się premiera Redmi Note 11. O telefonach Redmi Note 12 wiadomo na razie bardzo niewiele.

Redmi Note 12 Pro i 12 to nowe średniaki Xiaomi, które wejdą do oferty pod submarką producenta. Teraz dowiadujemy się, że ich premiera jest naprawdę blisko, choć w Europie dopiero niedawno zobaczyliśmy modele z linii 11. I to nie wszystkie, bo na dniach ma zadebiutować edycja 11 Pro Plus.

Informacje o serii Redmi Note 12 przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu chińskiej marki. Po linii K50 marka skupi się właśnie na tej serii, która ukrywa się pod nazwą kodową L16. Na razie znane są kryptonimy dwóch modeli i są to L16 oraz L16U. Kiedy premiera?

Smartfony Xiaomi Redmi Note 12 z premierą w Q2

Xiaomi planuje wprowadzić do oferty serię Redmi Note 12 w przyszłym kwartale. Dokładny termin nie jest na razie znany, bo na tego typu informacje jest zbyt wcześnie. Pewnym jest jednak, że debiut zbliża się wielkimi krokami. Specyfikacje techniczne na razie nie są znane.

źródło