Xiaomi Redmi 10C oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi 10C to nowy smartfon Xiaomi. Za nami premiera na pierwszych rynkach, gdzie urządzenie można już kupić. Telefon ma Snapdragona 680 oraz duży ekran o przekątnej 6,71 cala i podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy, jak przedstawia się cena Xiaomi Redmi 10C i specyfikacja techniczna.

Xiaomi Redmi 10C to smartfon, którego premiera odbyła się w Nigerii. Cena została ustalona na poziomie 78000 ₦ (ok. 824 zł) za model z 64 GB miejsca na dane. Wariant mający 128 GB pamięci kosztuje 87000 ₦ (ok. 920 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Redmi 10C ma 6,71-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Xiaomi umieściło tu procesor Snapdragon 680 z modemem LTE. Układ wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Xiaomi Redmi 10C ma również podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z MIUI 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10C – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680

4 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 13

źródło