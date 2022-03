Samsung Galaxy M53 5G blisko. Wycieka specyfikacja techniczna smartfona

Samsung Galaxy M53 5G to nowy smartfon koreańskiej marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie otrzyma ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz czy procesor MediaTek Dimensity 900. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy M53 5G i kiedy go zobaczymy.