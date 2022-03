Redmi K50 Pro otrzyma Bluetooth 5.3. Tak więc POCO F4 Pro też

Redmi K50 Pro to flagowiec, który zadebiutuje w przyszłym tygodniu. W Europie telefon pojawi się pod nazwą POCO F4 Pro, co nastąpi w późniejszym czasie. Marka podgrzewa atmosferę przed debiutem i teraz dowiadujemy się, że pod obudową znajdzie się moduł Bluetooth 5.3. To rozwiązanie, które na razie nie zagościło jeszcze w żadnym telefonie.

Bluetooth 5.3 wprowadza różne udoskonalenia względem dotychczas stosowanej technologii z numerkiem 5.2. Dotyczy to także wsparcia dla dźwięku, gdzie pojawia się możliwość przesyłania audio w znacznie lepszej jakości. Skorzystają nam tym użytkownicy przyszłych słuchawek bezprzewodowych.

Redmi K50 Pro z Bluetooth 5.3 i POCO F4 Pro będzie następny

Najpierw technologia trafi do smartfonów z serii Redmi K50 Pro. Premiera w Chinach odbędzie się już za kilka dni. Na debiut POCO F4 Pro w Europie poczekamy dłużej, bo do przyszłego kwartału. Tutaj dokładny termin zapowiedzi nie jest jeszcze znany i nie ma pewności, że nastąpi to w kwietniu.

