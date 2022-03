Huawei Nova 9 SE to nowy średniak chińskiej marki. Premiera odbyła się w Malezji, gdzie cena jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem rzeczowa i obejmuje Snapdragona 680 czy blisko 6,8-calowy ekran IPS z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Dużym brakiem w Huawei Nova 9 SE jest modem 5G.

Huawei Nova 9 SE to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera odbyła się w Malezji. Cena została ustalona na poziomie 1099 RM, co daje nam kwotę 1150 zł. Dotyczy to wariantu mającego 128 GB miejsca na dane. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Huawei Nova 9 SE ma 6,78-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 680 z obsługą łączności z sieciami 4G. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Ponadto Huawei Nova 9 SE ma baterię o pojemności 4000 mAh z obsługą ładowania o mocy 66 W. Aparat fotograficzny składa się z sensorów 108, 8 i dwóch 2 MP. Przednia kamera ma matryce 16 MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Nova 9 SE – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran IPS Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z EMUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło