Redmi MAX TV 100 — nowy telewizor marki Xiaomi certyfikowany

Redmi Max TV 100 to nowy i bardzo duży telewizor Xiaomi z systemem Android TV, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie jest certyfikowane, co przybliża go do debiutu. Specyfikacja techniczna na razie nie jest znana. Wiemy chyba jednak, czego po Redmi TV Max 100 powinniśmy oczekiwać.

Telewizor Redmi Max TV 100 został dostrzeżony m.in. na stronie Bluetooth SIG. Tam dowiadujemy się, że urządzenie ma moduł Bluetooth 5.0. Natomiast 3C potwierdza nam, że matryca będzie oferować obraz tylko w 60 Hz. Na podwyższone odświeżanie nie ma co tu liczyć.

Telewizor Redmi Max TV 100 zapewne z ekranem 4K

Domyślamy się, że telewizor Redmi TV Max 100 otrzyma wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli). Model z 98-calowym ekranem miał 192 strefy podświetlania oraz specjalny procesor wykonany w 12-nm litografii. SoC wspomagany był przez 4 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Podobnego wyposażenia spodziewajmy się w nowym urządzeniu submarki Xiaomi. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

