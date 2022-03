Redmi K50 Pro z datą premiery. W Europie będzie to POCO F4 Pro

Redmi K50 Pro to wyczekiwany flagowiec. Pod taką nazwą smartfon zadebiutuje w Chinach. W Europie spodziewajmy się go jako POCO F4 Pro. Tymczasem została ogłoszona data premiery w Państwie Środka. Urządzenie zadebiutuje już w przyszłym tygodniu!

Datą premiery Redmi K50 Pro w Chinach jest dzień 17 marca. Tego dnia odbędzie się oficjalna zapowiedź telefonu. Producent podgrzewa już atmosferę i wiemy, że smartfon otrzyma aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny sensor ma matrycę 108 MP, co widać na powyższym teaserze.

Data premiery Redmi K50 Pro nie dotyczy POCO F4 Pro

Pamiętajmy, że na premierę POCO F4 Pro poczekamy dłużej. Chiński debiut Redmi K50 Pro nie dotyczy smartfona, który z czasem trafi do Europy. To urządzenie zobaczymy dopiero kilka tygodni później i nastąpi to już w kolejnym kwartale 2022 r. Nie ma pewności, że prezentacja odbędzie się w kwietniu, ale pozostaje w to wierzyć. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

