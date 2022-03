Realme 9 5G SE oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme 9 5G SE to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. Telefon ma szybki procesor Snapdragon 778G czy ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Zobaczmy, jak prezentują się ceny Realme 9 5G SE i co urządzenie ma do zaoferowania.

Realme 9 5G SE to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Za nami premiera, która odbyła się w Indiach, gdzie cena jest atrakcyjna. Sprzedaż w tym kraju rozpocznie się 14 marca. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna telefonu i ile trzeba będzie za niego zapłacić.

Cena Realme 9 5G SE w opcji 6 GB RAM-u została ustalona na poziomie 19999 rupii (ok. 1145 zł). Model z 8 GB pamięci kosztuje 22999 rupii (ok. 1315 zł). Do wyboru są dwa kolory obudowy. To Starry Glow oraz Azure Glow. Rzućmy sobie okiem na wyposażenie.

Cena Realme 9 5G SE atrakcyjna i mocna specyfikacja

Realme 9 5G SE to naprawdę ciekawy smartfon. Ma 6,6-calowy ekran LCD ze zmiennym odświeżaniem do 144 Hz. Następnie mamy szybki procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie Dart Charge 30 W. Aparat jest potrójny i składa się z sensorów 48 oraz dwóch 2 MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

źródło