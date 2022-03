Xiaomi 12X blisko. Cena tego modelu w wersji global może uratować serię

Xiaomi 12X zadebiutował w Chinach pod koniec grudnia. Przed nami premiera serii 12 w Europie, która odbędzie się w połowie marca. Wiemy, że cena modelu Pro będzie wysoka. Tymczasem dowiadujemy się, ile zapłacimy za najtańszego smartfona z tej linii.

Cena Xiaomi 12X w Europie wyniesie 649 euro (ok. 3,1 tys. zł) za wersję 128 GB. Model z 256 GB pamięci będzie kosztował 699 euro (ok. 3340 zł). Dla porównania wariant Pro ma być dostępny od 1099 euro (ok. 5250 zł). W najdroższej opcji będzie to kwota na poziomie aż 1199 euro (ok. 5730 zł). Robi się bardzo drogo.

Cena Xiaomi 12X atrakcyjna

Pamiętajmy, że Xiaomi 12X to w zasadzie ten sam smartfon, co zwykła dwunastka bez dopisku Pro. Po prostu umieszczono w nim słabszy procesor. To Snapdragon 870 zamiast chipu 8 Gen 1. Cena jest jednak odczuwalnie niższa, bo za model 12 trzeba będzie zapłacić od 849 euro (ok. 4050 zł).

