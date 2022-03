Redmi Note 11S 5G u FCC. Smartfon będzie podobny do POCO M4 Pro

Redmi Note 11S 5G to nowy średniak Xiaomi. Premiera jest blisko, bo sprzęt dostrzeżono na stronie FCC. Wszystko wskazuje na to, że urządzenie będzie miało pewne podobieństwa do POCO M4 Pro. Zobaczmy, jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna Redmi Note 11S 5G i kiedy możemy go zobaczyć.