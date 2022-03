Redmi Note 11 Pro Plus 5G zadebiutuje w Europie. Wycieka cena i kolory

Redmi Note 11 Pro Plus 5G to średniak, który trafi do Europy. Ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, ile ma kosztować oraz jakie kolory obudowy szykuje producent. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Zobaczmy sobie, jaka ma być cena Redmi Note 11 Pro Plus 5G na terenie Starego Kontynentu.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G debiutował w Chinach kilka miesięcy temu. W Europie nie pojawił się wraz z pozostałymi modelami z serii. Ma to jednak wkrótce ulec zmianie. Tymczasem dowiadujemy się, jaka będzie cena oraz kolory obudowy na startym Kontynencie.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G ma otrzymać w Europie trzy kolory obudowy. Są to zielony, szary i niebieski. Poza tym do wyboru mają być dwie konfiguracje sprzętowe. W podstawowej wersji smartfon ma dostać 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. W bogatszej 8 GB pamięci RAM i 256 GB na pliki.

Cena Redmi Note 11 Pro Plus 5G w Europie już znana

Cena Redmi Note 11 Pro Plus 5G w Europie wyniesie 459 euro (ok. 2190 zł) za model mający 128 GB miejsca na dane. Wersja z 256 GB pamięci ma kosztować 499 euro (ok. 2380 zł). Tanio zupełnie nie jest, ale pozostaje wierzyć, że smartfon nadrobi to możliwościami oraz wyposażeniem.

