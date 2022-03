Xiaomi 12 Pro z datą premiery w Europie. Cena będzie wysoka

Xiaomi 12 Pro debiutował w Chinach pod koniec grudnia. W Europie musieliśmy poczekać znacznie dłużej. Data premiery z przecieków to połowa marca. Dziś producent ją potwierdził. Cena na razie nie została potwierdzona. Plotki mówią jednak o tym, że ma być naprawdę wysoka.

Europejską datą premiery Xiaomi 12 Pro jest 15 marca. Tak więc flagowiec zostanie zaprezentowany na Starym Kontynencie za tydzień. W kraju pewnie poczekamy ciut dłużej. Jednak polska premiera powinna mimo wszystko odbyć się jeszcze w tym miesiącu.

Cena Xiaomi 12 Pro w Polsce będzie wysoka

Cena Xiaomi 12 Pro w Europie ma wynieść aż 1099 euro. Biorąc pod uwagę, że doczekaliśmy się kursu tej waluty w wysokości aż około 5 zł, to w Polsce spodziewajmy się kwoty na poziomie 5380 zł. Tanio nie będzie, co trzeba mieć na uwadze. Model bez dopisku Pro ma kosztować 899 euro (ok. 4,4 tys. zł). Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.

