Samsung Galaxy S23 otrzyma kamerę schowaną pod ekranem

Samsung Galaxy S23 to smartfon, który zadebiutuje dopiero w 2023 r. Jednak już teraz jest w trakcie opracowywania. W sieci pojawiły się grafiki, które prezentują nam przód. Spodziewajmy się ekranu, pod który zostanie umieszczona kamera do selfie. Premiery serii Samsung Galaxy S23 spodziewamy się w lutym.

Samsung Galaxy S23 to seria flagowców koreańskiej marki, którą zobaczymy w pierwszym kwartale 2023 r. Urządzenia są już w trakcie opracowywania, co jest naturalnym biegiem rzeczy. Wygląda na to, że w końcu doczekamy się ekranów, pod którymi zostaną schowane przednie kamery do selfie. Skąd to wiemy?

Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił leaker Ice Universe, który w przeszłości publikował sprawdzone plotki z obozu koreańskiej firmy. W krótkim poście o treści „Samsung Galaxy S23” dołączył grafiki widoczne w tym artykule. Na nich widać ekrany bez widocznej kamery. To oznacza, że schowano ją pod wyświetlaczem.

Być może tylko Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma taki ekran

Na razie nie ma jeszcze pewności, że zmiana dotyczy wszystkich telefonów z serii Samsung Galaxy S23. Możliwe, że taki ekran otrzyma jedynie najdroższy flagowiec Ultra. Natomiast w przypadku pozostałych modeli będzie to nadal okrągłe wcięcie w wyświetlaczu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

źródło