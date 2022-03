Realme szykuje flagowca ja Nexus 6P. Marka potwierdza

Nexus 6P ma doczekać się duchowego spadkobiercy. To nowy flagowiec Realme, który kilka miesięcy temu ujawnił wygląd na renderze. Wtedy spekulowano, że może to być jeden z wariantów Realme GT 2 Pro. Tak się jednak nie stało. Smartfon podobny do Nexusa 6P jest jednak w drodze, co marka potwierdziła.