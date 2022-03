POCO F4 Pro w IMEI. To najpewniej przebrandowany Redmi K50 Pro Plus

POCO F4 Pro 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon dostrzeżono w bazie IMEI. Coraz więcej wskazuje na to, że będzie to przebrandowany model Redmi K50 Pro Plus. Najpierw jednak odbędzie się premiera drugiego ze smartfonów. Na debiut POCO F4 Pro poczekamy sobie trochę dłużej.

POCO F4 Pro to smartfon, który będzie flagowcem w ofercie marki. Tak naprawdę ma to być przebrandowane urządzenie. Będzie bazować na Redmi K50 Pro Plus, którego premiera planowana jest na ten miesiąc. Tymczasem telefon dostrzeżono na stronie IMEI, co w jakimś stopniu przybliża sprzęt do debiutu.

Model POCO F4 Pro został dostrzeżony pod nazwą kodową 22011211G. Litera G oznacza skrót od Global, czyli jest to smartfon opracowywany z myślą o międzynarodowych rynkach. Na debiut tego urządzenie jednak trochę sobie poczekamy. Wszak najpierw odbędzie się premiera Redmi K50 Pro Plus.

Redmi K50 Pro Plus z premierą przed POCO F4 Pro

POCO F4 Pro zostanie zaprezentowany prawdopodobnie w kwietniu. Smartfon otrzyma 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz i bardzo mocny procesor MediaTek Dimensity 9000 z obsługą 5G. Spodziewajmy się także bardzo szybkiego ładowania baterii z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Nie zabraknie też aparatu fotograficznego z głównym sensorem 108 MP.

