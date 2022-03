Osom OV1 – smartfon twórców Essential PH-1 opóźniony

Osom OV1 to smartfon, któremu ma przyświecać prywatność. Urządzenie jest tworzone przez tych samych ludzi, którzy ukrywają się za modelem Essential PH-1. Telefon miał zadebiutować w tym kwartale, ale pojawi się później. Obecnie debiut Osom OV1 planowany jest na czwarty kwartał 2022 r.

Osom OV1 to nowy smartfon zespołu ludzi, którzy opracowali telefon Essential PH-1. W grudniu zeszłego roku do sieci wyciekło zdjęcie, które widać u góry tego artykułu. Miało ono prezentować to niezapowiedziane jeszcze urządzenie. Wtedy spekulowano, że premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 r. Tak się jednak nie stanie.

Wiemy, że Osom OV1 to smartfon skupiony na prywatności. Dane użytkowników mają być odpowiednio chronione. Dołączony do zestawu z telefonem kabel USB C będzie miał przełącznik, który widać na powyższym renderze. W ten sposób będzie można aktywować tylko ładowanie. Bez możliwości przesyłania jakichkolwiek danych.

Premiera Osom OV1 w czwartym kwartale 2022 roku

Dziś już wiemy, że premiera smartfona Osom OV1 odbędzie się dopiero w ostatnim kwartale 2022 r. Urządzenie wcześniej nie zostanie pokazane. Widzimy, że z tyłu znajduje się podwójny aparat fotograficzny umieszczony na wyróżniającej się wyspie. Na pleckach umieszczono także czytnik linii papilarnych. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło