Samsung Galaxy A53 5G dostrzeżony w sklepie. Jest cena

Samsung Galaxy A53 5G to wyczekiwany średniak. Jaka będzie cena smartfona? Telefon został dostrzeżony w jednym z europejskich sklepów i przestało to być tajemnicą. Wiemy już, ile trzeba będzie za niego zapłacić. Zobaczmy sobie, jaka jest cena modelu Samsung Galaxy A53 5G i jak przełoży się to na kwotę w Polsce.