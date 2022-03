Realme 9 5G otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

Realme 9 5G to średniak, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące ekran. Jeśli plotki są prawdziwe, to będzie to wyświetlacz zapewniający odświeżanie obrazu w 144 Hz. Zobaczmy, co już wiadomo o specyfikacji technicznej Realme 9 5G. Ta nie skrywa już prawie żadnych tajemnic.

Realme 9 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Teraz dowiadujemy się, że ma otrzymać ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Niska cena sprawi, że będzie to najtańszy telefon z taką funkcją na rynku. Rozwiązanie do tej pory znaliśmy z droższych urządzeń.

Realme 9 5G otrzyma ekran 144 Hz i będzie to wyświetlacz typu LCD o przekątnej 6,5 cala. Rozdzielczość to Full HD+. Wiemy, że dużą zmianą względem poprzednika będzie też procesor. SoC to MediaTek Dimensity 810, który będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 64 lub 128 GB miejsca. Pojawi się także model z 4G.

Poza tym Realme 9 5G otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Pozostałe dwa mają matryce 2 MP. Będzie też bateria o pojemności 5000 mAh. Całość ma pracować pod kontrolą Androida z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 9 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

źródło