Oppo Reno7 Z 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo Reno7 Z 5G to nowy smartfon chińskiej marki. Za nami premiera i znana jest cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma 6,43-calowy ekran AMOLED, procesor Snapdragon 695 czy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Zobaczmy, co jeszcze oferuje Oppo Reno7 Z 5G i gdzie można go kupić.