Motorola Moto G22 bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Motorola Moto G22 to smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna. Urządzenie ma 6,53-calowy ekran 90 Hz, nowy procesor MediaTek Helio G37 czy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o modelu Motorola Moto G22.

Motorola Moto G22 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Motorola Moto G22 ma 6,53-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy nowy procesor MediaTek Helio G37 z GPU PowerVR GE8320. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca.

Pod obudową modelu Motorola Moto G22 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh, ale wspiera ona ładowanie tylko o mocy 10 W. Aparat fotograficzny składa się z sensorów 50, 8 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka ma matrycę 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G22 – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran LCD HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G37

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

185 g

Android 12

