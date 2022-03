Vivo X Fold w przecieku. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna smartfona

Vivo X Fold to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Wyposażenie będzie mocne i obejmie procesor Snapdragon 8 Gen 1. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Vivo X Fold i kiedy zobaczymy ten sprzęt.