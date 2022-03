Realme 9 4G również w drodze. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Realme 9 4G to tańszy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Pewnie zobaczymy go jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie otrzyma aparat fotograficzny 48 MP oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o telefonie Realme 9 4G.