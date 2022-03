Premiera POCO X4 Pro 5G. Na start promocja i niższa cena

POCO X4 Pro 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w trakcie MWC 2022. Urządzenie jest interesujące. Na start została przygotowana ciekawa promocja. W jej remach cena POCO X4 Pro 5G zostanie obniżona o kilkaset euro. Będzie to dobry moment na zakup. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

POCO X4 Pro 5G doczekał się w końcu oficjalnej zapowiedzi. Za nami premiera, która odbyła się w trakcie targów MWC 2022 w Barcelonie. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa (z wyjątkiem procesora). Przy okazji na start została przygotowana ciekawa promocja. Rzućmy sobie na to okiem.

Promocja i niższa cena POCO X4 Pro 5G na start

Cena POCO X4 Pro 5G jest atrakcyjna sama w sobie. Jakby tego było mało, to na start została przygotowana ciekawa promocja. W jej ramach będzie można zaoszczędzić po kilkadziesiąt euro. Poszczególne kwoty widać poniżej.

model z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 299 euro (249 euro w promocji)

model z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 349 euro (299 euro w promocji)

Wspomniana promocja obowiązuje na Aliexpress w ramach oferty Early Bird, która rusza 2 marca i zakończy się dzień później (lub poprzez wyprzedanie stanów magazynowych). Cena w Polsce nie została jeszcze podana. Powinno to nastąpić w niedługim czasie.

Ekran AMOLED 120 Hz

POCO X4 Pro 5G ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. To 6,67-calowy wyświetlacz, który zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Poza tym obsługuje próbkowanie dotyku na poziomie 360 Hz. Maksymalna jasność wynosi 1200 nitów.

Procesor słabszy od poprzednika

Jedyną rzeczą, do której można się przyczepić w przypadku POCO X4 Pro 5G jest jego procesor. Xiaomi zdecydowało się na układ Snapdragon 695, a więc SoC słabszy do tego, który jest w poprzedniku. Co nie zmienia faktu, że jest to nadal całkiem mocny chip. Wspomagany on jest przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Bateria z szybkim ładowaniem o mocy 67 W

POCO X4 Pro 5G ma także baterię o pojemności 5000 mAh. Producent deklaruje, że powinna wystarczyć na około 2 dni pracy. Rzeczywistość może być trochę bardziej okrutna. Mimo wszystko akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Dzięki temu będzie go można szybko uzupełnić o energię.

Potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

POCO X4 Pro 5G ma potrójny aparat fotograficzny i to nie byle jaki. Xiaomi umieściło tu główny sensor Samsunga z matrycą 108 MP. Połączony on jest z obiektywem szerokokątnym ze światłem f/1.9. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (118 stopni) f/2.2 z sensorem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka f/2.4 z matrycą 2 MP do zdjęć makro. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO X4 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką MIUI 13

