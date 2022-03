Galaxy Note 22 nie powstanie. Samsung uśmierca serię flagowców z S Pen

Galaxy Note 22 to smartfon, który mógłby zadebiutować w drugiej połowie 2022 r. Tak się jednak nie stanie, co Samsung potwierdził w trakcie MWC 2022. Przyszłość tych telefonów będzie należała do serii S Ultra. Tak więc smartfona Samsung Galaxy Note 22 po prostu nigdy nie zobaczymy.