Sony Xperia 1 IV pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Sony Xperia 1 IV to nadchodzący flagowiec Japończyków. Mamy okazję zobaczyć jego rendery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie ma 6,5-calowy ekran OLED 4K czy procesor Snapdragon 8 Gen 1. Ponadto Sony Xperia 1 IV ma otrzymać potrójny aparat fotograficzny z sensorami 12 MP.

Sony Xperia 1 IV to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które opracował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer. Przy okazji wyciekła częściowa specyfikacja techniczna flagowca. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery Sony Xperia 1 IV ujawniają nam płaski ekran. Wiemy, że to wyświetlacz OLED o przekątnej 6,5 cala i zapewne rozdzielczości na poziomie 4K. Z tyłu obudowy widać potrójny aparat fotograficzny, gdzie jeden z obiektywów jest peryskopowy. Wiemy, że producent ma tu umieścić trzy sensory z matrycami 12 MP.

Sony Xperia 1 IV ma także klasyczne złącze słuchawkowe, co we flagowcach jest rzadkością. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 1. Smartfon ma wymiary 164,7 x 70,8 x 8,3 mm. W miejscu wystającego aparatu jest to 9,5 mm. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Sony Xperia 1 IV – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

164,7 x 70,8 x 8,3 mm

Android 12

źródło