Redmi Note 11 Pro Plus 5G ma trafić do Europy. Jest cena i specyfikacja

Redmi Note 11 Pro Plus 5G nie zadebiutował w Europie z pozostałymi modelami z tej serii. Wygląda jednak na to, że jego premiera jest blisko. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna oraz informacje o wersjach. Znana jest także cena Redmi Note 11 Pro Plus 5G w Europie. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.