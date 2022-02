OnePlus Nord CE 2 Lite będzie przebrandowanym Realme V25

OnePlus Nord CE 2 Lite jest w drodze. Nie będzie to zupełnie nowy smartfon, a przebrandowany model Realme V25. Do sieci wyciekł schemat oraz częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie otrzyma procesor Snapdragon 695 oraz 6,58-calowy ekran IPS. Zobaczmy, co wiemy o OnePlus Nord CE 2 Lite i jak on wygląda.

OnePlus Nord CE 2 Lite to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Nowe informacje wskazują na to, że będzie to przebrandowany Realme V25. Znana jest specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy też, jak ma on wyglądać. Prezentuje go poniższy schemat.

Widzimy, że OnePlus Nord CE 2 Lite ma aparat fotograficzny bardzo podobnie zaprojektowany do modelu Realme 9 Pro. Kamera składa się z sensorów 64 i dwóch 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Ekran to 6,58-calowy panel IPS Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

OnePlus Nord CE 2 Lite otrzyma procesor Snapdragon 695 wspomagany przez 6 lub 8 GB RAM-u. Na dane zostanie przeznaczone 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord CE 2 Lite – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z OxygenOS

źródło