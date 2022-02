Realme GT Neo 3 pozuje na nowych renderach. Wycieka specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 3 to smartfon, którego premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Do sieci wyciekły nowe rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Mamy okazję zobaczyć przód urządzenia. Smartfon Realme GT Neo 3 będzie pierwszym modelem marki, który otrzyma wyświetlacz z okrągłym wcięciem pośrodku ekranu.

Realme GT Neo 3 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Niedawno dostrzeżono go na stronie TENAA. To przybliża go do premiery. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe rendery. Poza tym znana jest częściowa specyfikacja techniczna.

Po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć dokładnie przód Realme GT Neo 3. Będzie to pierwszy smartfon tego producenta, który dostanie okrągłe wcięcie dla kamery do selfie wyśrodkowane w górnej części. Jest to 6,7-calowy panel OLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod jego powierzchnią znajduje się czytnik linii papilarnych.

Realme GT Neo 3 ma również nowy procesor MediaTek Dimenisty 8100. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma główny sensor Sony IMX766 50 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh z ładowaniem o mocy 80 W. Ma też pojawić się wariant z akumulatorem 4500 mAh i wsparciem dla szybkiej ładowarki 150 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 3 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności około 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

188 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło