POCO X4 Pro 5G — cena, specyfikacja i co jeszcze wiemy przed premierą

POCO X4 Pro 5G to smartfon, którego premiera jest wyczekiwana przez fanów marki. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu. Informacje na ten temat są już znana. Wiemy również, jak wygląda nowy model submarki Xiaomi. Zobaczmy, co wiadomo o POCO X4 Pro 5G i kiedy go zobaczymy.