OnePlus 10 Ultra może dostać szybkie ładowanie o mocy 150 W

OnePlus 10 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. W sieci pojawiły się informacje, które wskazują na bardzo szybkie ładowanie baterii. Będzie to ładowarka o mocy 150 W. Choć trzeba przyznać, że na razie nie ma 100 proc. pewności, że to właśnie OnePlus 10 Ultra otrzyma to rozwiązanie.