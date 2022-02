POCO F4 GT już blisko. Wycieka specyfikacja techniczna smartfona

POCO F4 GT to smartfon, który będzie przebrandowanym modelem Redmi K50 Gaming Edition. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy już, co zaoferuje to urządzenie. Zobaczmy sobie, co już wiadomo na temat POCO F4 GT i kiedy odbędzie się premiera tego smartfona.