Nubia Z40 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Nubia Z40 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna z wyższej półki premium. Telefon ma ekran AMOLED 144 Hz, procesor Snapdragon 8 Gen 1 czy baterię z podobnym rozwiązaniem do MagSafe. Zobaczmy, co oferuje Nubia Z40 Pro i ile kosztuje.

Nubia Z40 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena została ustalona na poziomie 3399 juanów (ok. 2215 zł) za podstawową konfigurację sprzętową. W przypadku edycji Special Edition ceny startują od 4299 juanów (ok. 2800 zł). Zobaczy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Nubia Z40 Pro to flagowiec z układem Snapdragon 8 Gen 1. Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+. Pod obudową znajduje się 8, 12 lub nawet 16 GB RAM-u. Na dane przeznaczono kości o rozmiarze 128, 256, 512 lub 1024 GB. Bateria ma pojemność 5000 mAh. W edycji specjalnej jest to akumulator 4600 mAh, który wspiera ładowanie jak MagSafe o mocy 15 W. W przypadku ładowarki przewodowej jest to moc do 80 W.

Ponadto Nubia Z40 Pro ma aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX787 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 50 MP i teleobiektyw 8 MP dla 9-krotnego zoomu hybrydowego. Przednia kamerka ma sensor 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z MyOS 12. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nubia Z40 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000/4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MyOS 12

