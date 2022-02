Realme GT 2 Pro to flagowiec, który w chinach debiutował w styczniu. Europejska premiera odbędzie się za kilka dni. Wtedy zobaczymy także tańszy model bez dopisku Pro. Rodzi się jednak pytanie o to, jaka będzie cena telefonów? To ujawnia nam świeży przeciek.

Cena Realme GT 2 Pro w wersji z 256 GB miejsca na dane w Europie została ustalona na poziomie 789 euro (ok. 3667 zł). W Polsce pewnie zapłacimy za to urządzenie 3699 zł, ale to okaże się wkrótce. Tańszy model ma kosztować od 539 euro (ok. 2,5 tys. zł) za opcję 128 GB. Wariant mający 256 GB pamięci będzie droższy o 50 euro (ok. 230 zł).

Cena Realme GT 2 Pro atrakcyjna

Trzeba przyznać, że cena Realme GT 2 Pro wydaje się być atrakcyjna. Nie jest najniższa, ale na tle innych flagowców z procesorem Snapdragon 8 Gen 1 wydaje się być w porządku. Urządzenia te są odczuwalnie droższe. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do poniedziałkowej premiery.

źródło