Xiaomi CIVI Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

Xiaomi CIVI Pro to nowy średniak chińskiej marki. Premiera smartfona ma odbyć się w najbliższych tygodniach. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że Xiaomi CIVI Pro będzie smartfonem podobnym do modelu 12 Lite. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.

Xiaomi CIVI Pro ma otrzymać 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu ma być procesor oparty na platformie SM7325, a więc będzie to Snapdragon 778G lub 778G+. Rozmiar pamięci RAM czy na dane nie jest na razie znany. Podobnie jest z pojemnością baterii.

Wiemy też, że Xiaomi CIVI Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Będzie on składać się z obiektywów z szerokim i ultraszerokim kątem oraz kamerą do makro. Żaden z elementów nie będzie miał jednak wsparcia dla OIS. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką MIUI 13. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi CIVI Pro – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G(+)

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

