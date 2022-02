Realme GT Neo 3 to smartfon, który ostatnio ujawnił wygląd na renderach. Teraz dowiadujemy się, że będzie to pierwszy telefon z bardzo szybkim ładowaniem o mocy 150 W. Marka planuje pochwalić się samą technologią w trakcie targów MWC 2022 w Barcelonie. Nastąpi to już 28 lutego.

Plotki mówią o tym, że Realme GT Neo 3 zadebiutuje w dwóch wersjach. Pierwsza z nich otrzyma akumulator o pojemności 4500 mAh i wspomniane szybkie ładowanie o mocy 150 W. W drugiej znajdziemy baterię o pojemności 5000 mAh, która ma obsługiwać ładowarkę o mocy 80 W.

Realme GT Neo 3 i szybkie ładowanie 150 W najpierw w Chinach

Możemy się domyślać, że smartfon Realme GT Neo 3 z obsługą szybkiego ładowania o mocy 150 W najpierw zadebiutuje w Chinach. Z czasem powinien trafić także do Europy. Kiedy to nastąpi? Tego na razie nie wiadomo. Oficjalna zapowiedź w Państwie Środka powinna odbyć się w przyszłym miesiącu.

