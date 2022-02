Realme 9 5G już blisko. Są wersje, kolory i specyfikacja techniczna

Realme 9 5G to smartfon, którego premiera ma odbyć się w marcu. Dowiadujemy się, jakie wersje i kolory obudowy przygotowuje producent. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy co już wiadomo o telefonie Realme 9 5G i kiedy powinien odbyć się jego debiut.

Realme 9 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera nie odbyła się z modelami Pro. Debiut jest jednak blisko, bo plotki mówią o pierwszej połowie marca. Tymczasem do sieci wycieka specyfikacja techniczna, wersje oraz planowane kolory obudowy.

Nowe informacje przekazał leaker Mukul Sharma. Twierdzi on, że Realme 9 5G otrzyma cztery kolory obudowy i są to: Stargaze White, Supersonic Blue, Supersonic Black oraz Meteor Black. Do wyboru będą dwie wersje w zależności od konfiguracji pamięci. To 4 GB RAM + 64 GB i 6 GB RAM + 128 GB.

Realme 9 5G jest blisko. Smartfon ma być bardzo podobny do poprzednika. Największą zmianą ma być nowszy procesor i tym jest MediaTek Dimensity 810. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 9 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

