Premiera Oppo Find X5 Pro — cena i specyfikacja techniczna

Oppo Find X5 Pro to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Dziś odbyła się wyczekiwana premiera telefonu i urządzenie przestało skrywać przed nami tajemnice. Znamy już cenę oraz specyfikację techniczną. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Oppo Find X5 Pro ma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości QHD+ (3216 x 1440 pikseli). Jest to panel LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz chroniony jest z użyciem szkła Corning Gorilla Glass Victus, które znamy m.in. z modelu Samsung Galaxy S22 Ultra.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1

Sercem Oppo Find X5 Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, czyli topowy układ SoC dla flagowców z Androidem. Wydajności z pewnością mu nie zabraknie. Chip wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny z MariSilicon

Oppo Find X5 Pro ma potrójny aparat fotograficzny, który umieszczono na bardzo ciekawie zaprojektowanej wyspie. Kamera składa się z dwóch sensorów Sony IMX766 50 MP. Pierwszy z nich połączony jest z obiektywem szerokokątnym ze światłem f/1.7, a drugi z ultraszerokokątnym f/2.2. Trzecim elementem jest Samsung S5K3M5 13 MP dla teleobiektywu f/2.4, który odpowiada za obsługę zoomu. Całość będzie wspomagana przez autorski chip NPU MariSilicon X. Aparat do selfie ma sensor Sony IMX709 z matrycą 32 MP.

Cena Oppo Find X5 Pro nie jest niska

Oppo Find X5 Pro to smartfon z półki premium, co odzwierciedla jego cena. Ta została ustalona na poziomie 1300 euro. Dotyczy to wersji z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane. To oznacza, że w Polsce zapłacimy pewnie 5999 zł. Pozostaje wierzyć, że kwota zostanie zrekompensowana przedsprzedażą z atrakcyjnymi prezentami.

Bateria z szybkim ładowaniem o mocy 80 W

Pod obudową smartfona znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Oppo Find X5 Pro wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W. W przypadku technologii bezprzewodowej jest to 50 W. Poza tym telefon ma dwa głośniki z Dolby Atmos, Bluetooth 5.2 czy obudowę spełniającą założenia normy ochronnej IP68. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką ColorOS 12. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo Find X5 Pro — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka Sony IMX709 32 MP do selfie

aparat fotograficzny Sony IMX766 50 MP + IMX766 50 MP + Samsung S5K3M5 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X65

dual SIM

złącze USB C

głośniki z Dolby Atmos

218 g

IP68

czytnik linii papilarnych

Android 12 z ColorOS 12.1

