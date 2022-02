Xiaomi 12 Lite na renderach. Jest też specyfikacja techniczna

Xiaomi 12 Lite to nadchodzący średniak Chińczyków. W sieci pojawiły się rendery. Te ujawniają nam, że model Lite będzie większy od zwykłego Xiaomi 12. Ponadto wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Atrakcyjna cena Xiaomi 12 Lite sprawi, że pewnie będzie to popularny wśród klientów telefon.

Xiaomi 12 Lite pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery oraz zapoznać się z częściową specyfikacją techniczną smartfona. Urządzenie zapowiada się ciekawie, a jego cena zapewne będzie całkiem atrakcyjna. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

Widzimy, że Xiaomi 12 Lite będzie większy od podstawowej edycji flagowca. Ma wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+. Procesor to prawdopodobnie Snapdragon 778G Plus, ale to wymaga jeszcze potwierdzenia. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB RAM-u. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Xiaomi 12 Lite ma także potrójny aparat fotograficzny z sensorem Samsung ISOCELL GW3 64 MP. Pozostałe dwa mają pewnie matryce 8 i 2 MP. Nie zabraknie też stereofonicznych głośników. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12 Lite – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G Plus

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

źródło