Redmi K50 Pro na renderach. Taki powinien być design POCO F4 Pro

Redmi K50 Pro to nowy flagowiec marki Xiaomi. W sieci pojawiły się rendery. Taki sam design powinien otrzymać POCO F4 Pro. Smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu umieszczono potrójny aparat fotograficzny. Na POCO F4 Pro poczekamy, bo najpierw zadebiutuje Redmi K50 Pro.

Redmi K50 Pro wkrótce dołączy od modelu Gaming Edition. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy i w sieci pojawiły się rendery. W Europie będzie to model POCO F4 Pro, który powinien mieć design inspirowany tym urządzeniem. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery Redmi K50 Pro ujawniają nam ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala. Z tyłu widać aparat fotograficzny umieszczony na prostokątnej wyspie. Składa się on z trzech obiektywów, z czego ten u góry jest wyraźnie większy. Telefon ma wymiary 163,2 x 76,2 x 8,7 mm, a w miejscu wystającej kamery jest to 11,4 mm.

POCO F4 Pro i Redmi K50 Pro otrzymają ten sam design

Wiemy, że POCO F4 Pro będzie inspirowany smartfonem Redmi K50 Pro. Podobnie jak to jest w przypadku modelu X4 z designem serii Note 11. Na jego debiut trochę poczekamy. Najpierw czeka nas premiera chińskiego flagowca i ta powinna odbyć się w marcu.

