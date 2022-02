Redmi 10A certyfikowany. Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi bez tajemnic

Redmi 10A to smartfon Xiaomi, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Będzie to prosty telefon, którego cena powinna być atrakcyjna. Zdaje się to potwierdzać specyfikacja techniczna modelu, którą dostrzeżono na łamach strony TENAA. Zobaczmy, co sprzęt ma do zaoferowania.

Redmi 10A ma 6,53-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ i 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2 GHz i jest to MediaTek Helio G25. SoC będzie wspomagany przez 2, 4, 6 lub 8 GB RAM, ale finalnie wybór zostanie zawężony. W przypadku miejsca na dane do wyboru ma być 32, 64 lub 128 GB miejsca.

Ponadto Redmi 10A ma baterię o pojemności 5000 mAh i aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Przednia kamerka ma matrycę 5 MP. Smartfon nie oferuje łączności z sieciami 5G. Całość waży 194 g. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 10A – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G25

2, 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

32, 64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

194 g

Android 12

źródło