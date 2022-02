Oppo A76 to najnowszy średniak marki, którego premiera odbyła się w Azji. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon ma 6,56-calowy ekran 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz podwójny aparat fotograficzny. Zobaczmy, co jeszcze ma do zaoferowania Oppo A76.