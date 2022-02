Black Shark 4 Pro z wysyłką do Polski. Cena ok, ale premiera trochę spóźniona

Black Shark 4 Pro to smartfon do gier marki finansowanej przez Xiaomi. Urządzenie po miesiącach od premiery w Chinach doczekało się globalnego debiutu. Również w Polsce. Cena Black Shark 4 Pro jest całkiem atrakcyjna, ale specyfikacja techniczna telefonu jest z 2021 r. i nie jest to najwydajniejsze obecnie urządzenie na rynku.

Black Shark 4 Pro w Chinach debiutował już wiosną 2021 r. W Europie na to urządzenie musieliśmy poczekać do teraz. Za nami globalna premiera i sprzęt jest wysyłany także do Polski. Cena flagowca wydaje być się całkiem atrakcyjna, ale nie jest to najnowsze urządzenie.

Cena Black Shark 4 Pro w wersji z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie 580 euro (ok. 2640 zł). Model mający 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane kosztuje 680 euro (ok. 3090 zł). Nie jest to więc dużo w przypadku flagowca. Jego specyfikacja jest jednak nieco przestarzała.

Cena Black Shark 4 Pro atrakcyjna, ale specyfikacja nie najnowsza

Pamiętajmy, że Black Shark 4 Pro to flagowiec z pierwszej połowy 2021 r. Ma więc układ Snapdragon 888 bez Plusa. Ten drugi procesor znalazł się w modelu 4S Pro, który to w Europie nadal się nie pojawił. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 gramów

Android 11 z JoyUI 12.5

