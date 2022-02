Xiaomi 12 Ultra certyfikowany w IMEI. To kiedy ta premiera?

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Jego premiera jest mocno wyczekiwana. Pytanie tylko: kiedy się odbędzie? Odpowiedź na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale nowy flagowiec chińskiej marki został dostrzeżony w bazie IMEI. Dokładnie pod nazwą kodową 2206122SC.

Flagowiec Xiaomi 12 Ultra już wcześniej pojawiał się w plotkach pod nazwą L2S (model 12 Pro to L2). Wszystko wskazuje więc na to, że jest to ten konkretny smartfon. Sama certyfikacja ze strony IMEI nie oznacza jednak rychłego debiutu. Tym bardziej że wskazują na to ostatnie plotki.

Premiera Xiaomi 12 Ultra może być całkiem odległa

Jeśli wierzyć plotkom, to premiera Xiaomi 12 Ultra jest planowana dopiero za kilka miesięcy. Smartfon ma być jednym z pierwszych, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 1+, a to oznacza, że debiut odbędzie się dopiero latem tego roku. Na razie trzeba więc będzie uzbroić się jeszcze w nieco cierpliwości.

