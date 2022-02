MIUI 13 Stable i Android 12 dostępne dla Xiaomi 11T Pro

MIUI 13 Stable trafia na kolejnego smartfona i tym razem jest to flagowiec Xiaomi 11T Pro. Aktualizacja wprowadza ponadto na pokład telefonu system Android 12. Na razie jest to uaktualnienie dostępne w ramach Mi Pilot. Wkrótce Xiaomi 11T Pro powinien dostać MIUI 13 Stable u wszystkich użytkowników.

MIUI 13 Stable i Android 12 sukcesywnie trafiają na kolejne modele. Tym razem aktualizacja została udostępniona dla Xiaomi 11T Pro z globalnej dystrybucji. Choć na razie nie jest jeszcze ogólnodostępna. Mogą z niej skorzystać testerzy w ramach programu pilotażowego Mi Pilot.

Xiaomi 11T Pro otrzymuje uaktualnienie do MIUI 13 Stable z systemem Android 12 wraz z aktualizacją oznaczoną ciągiem znaków V13.0.1.0.SKDMIXM. Jest to oprogramowanie dla telefonów pochodzących z globalnej dystrybucji. Software zawiera styczniowe poprawki bezpieczeństwa udostępnione przez Google. Nie są więc one aktualne.

Android 12 z MIUI 13 Stable wkrótce dla wszystkich Xiaomi 11T Pro

Obecnie MIUI 13 Stable z Androidem 12 mogą wypróbować użytkownicy zarejestrowani w programie Mi Pilot. Jeśli nie zgłoszą oni większych problemów, to aktualizacja dla Xiaomi 11T Pro zostanie udostępniona szerzej. Wtedy otrzymają ją wszyscy właściciele tego konkretnego modelu telefonu. Warto dodać, że waga uaktualnienia wynosi 3,4 GB. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na szeroką dostępność nowego software.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło