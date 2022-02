Android 12 z One UI 4 dla Galaxy S9 i Note 9. Dzięki Noble ROM 2.0

Samsung Galaxy S9 i Note 9 nie dostaną systemu Android 12 z One UI 4. Przynajmniej oficjalnie, bo pojawiła się nieoficjalna aktualizacja w postaci Noble ROM 2.0. Wnosi ona na pokład starszych telefonów nowe oprogramowanie. Oczywiście jest to nieoficjalna aktualizacja do One UI 4 dla Galaxy S9 i Note 9.

Android 12 z One UI 4 trafi na sporo telefonów koreańskiej marki. Na liście nie ma jednak modeli Samsung Galaxy S9 i Note 9. Jednak pojawiła się iskierka nadziei w postaci Noble ROM 2.0. Nie jest to jednak oczywiście oficjalna aktualizacja do nowego oprogramowania.

Noble ROM 2.0 to nieoficjalna aktualizacja do systemu Android 12 z One UI 4 dla telefonów Koreańczyków z procesorami Exynos 9810. Jest więc zgodna z modelami Samsung Galaxy S9 (także Plus) oraz Note 9 z międzynarodowej dystrybucji. Dotyczy to także smartfonów z Polski, które mają oznaczenie SM-G960F, SM-G965F i SM-N960F.

Noble ROM 2.0 to Android 12 z One UI 4 dla Galaxy S9 i Note 9 na sterydach

Warto dodać, że Noble ROM 2.0 wprowadza do smartfonów Samsung Galaxy S9 oraz Note 9 nie tylko funkcje, które znajdują się w oficjalnej aktualizacji opartej na systemie Android 12 z One UI 4. Nowości jest więcej i są to m.in. tapety z modeli S22, Dolby w grach, działające Google Pay czy tryb nocny dla wybranych opcji aparatu. Nie działa jednak skaner Iris. Trzeba też pamiętać o tym, że tego typu oprogramowanie wgrywacie na własne smartfony jedynie na własną odpowiedzialność.

